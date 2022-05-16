У берегов Камчатки и Курил случились землетрясения силой около шести баллов

У побережья полуострова Камчатка и северной группы Курильских островов произошли землетрясения. Сила толчков у Камчатки достигала 6,2 балла, у Курил – 5,8 балла, следует из данных региональных филиалов Единой геофизической службы РАН.

Сейсмологи зарегистрировали подземный толчок у южного окончания Камчатки в 17:25 по местному времени (08.25 мск). По данным МЧС, эпицентр находился на глубине 73 км километров в акватории Тихого океана, примерно на 110 км южнее поселка Озерновского. Жители в ряде районов полуострова ощутили толчки примерно в два балла.

Землетрясение около Курил произошло в 16:25 по местному времени.

«Зарегистрировано землетрясение в 44 км восточнее г. Северо-Курильск. Магнитуда составила 5,8, глубина 48 км. Тревога «цунами» не объявлялась», – рассказали в ГУ МЧС по Сахалинской области.

Жители Северо-Курильска ощутили толчки силой до пяти баллов. Пострадавших и разрушений нет.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

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