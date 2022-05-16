В Индонезии в ДТП с автобусом погибли 15 туристов

В Индонезии на острове Ява в дорожной аварии погибли 15 туристов, еще 19 получили ранения. Автобус с путешественниками врезался в дорожный указатель и перевернулся, сообщает местное издание Deskjabar.

ДТП произошло в понедельник около 06.15. Всего в автобусе находились 34 человека – местные туристы. Причина аварии устанавливается. Предположительно, водитель уснул за рулем. Сам он получил тяжелые травмы, полицейские его еще не допросили. Судя по фото с места ДТП, от автобуса осталась груда железа.

Пострадавшие отправлены в четыре ближайшие больницы.

Джакарта, Наталья Петрова

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