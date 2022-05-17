В детском садике Красноярска воспитательница била малышей и учила их материться

В Красноярске проверят частный детский сад, на который поступила жалоба от родителей. Воспитатель избивала малышей и учила их ненормативной лексике.

По данным местных СМИ, о жестоком обращении с детьми стало известно от бывшей сотрудницы. Та записала на видео нарушения и отправила ролики родителям.

Выяснилось, что младший воспитатель регулярно избивала детей, оскорбляла их и учила материться.

Родители обратились в правоохранительные органы.

Красноярск, Зоя Осколкова

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