В Великобритании за сексуальные домогательства арестован член парламента страны

Член парламента Великобритании от консерваторов был арестован во вторник, 17 мая, по подозрению в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Сейчас подозреваемый находится по стражей – сообщает издание Politico со ссылкой на полицию Лондона.

Представитель Скотланд-Ярда заявил: «Мужчина был арестован по подозрению в непристойном посягательстве, сексуальном насилии, изнасиловании, злоупотреблении служебным положением и неправомерных действиях в государственном учреждении».

Politico со ссылкой на правоохранительный органы столицы Соединенного королевства сообщает, что предполагаемые сексуальные преступления были совершены в период с 2002 по 2009 год в Лондоне. Впервые информация об обвинениях в сексуальных домогательствах депутата тори появилась в январе 2020 года.

«Тогда подозреваемому парламентарию было предложено держаться подальше от парламента на фоне расследования», – сообщил офис партии консерваторов.

Как сообщает Politico, арест члена парламента Великобритании от консерваторов последовал за серией обвинений в сексуальных домогательствах против других депутатов британского парламента. Например, Имран Ахмад Хан был вынужден уйти в отставку в прошлом месяце после того, как его признали виновным в растлении 15-летнего мальчика. Нил Пэриш, еще один консерватор, ушел в отставку после того, как признался, что смотрел порнографию в палате общин. Третий член парламента, Дэвид Уорбертон, был отстранен от участия в партии после обвинений в сексуальных домогательствах.

Сообщается, что с тех пор, как в 2018 году в Великобритании была создана независимая система подачи жалоб, около 50 депутатов парламента были обвинены в сексуальных домогательствах.

Лондон, Иван Бабурин

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