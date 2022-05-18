В Кемеровской области девочка попала в больницу после нападения коров

В городе Мыски Кемеровской области во дворе многоквартирного жилого дома коровы атаковали пожилую женщину и ее внучек. В итоге одна из девочек оказалась в больнице.
Видео с места происшествия было опубликовано в социальных сетях. Неизвестно, что стало причиной агрессии животных, на кадрах три коровы пытаются затоптать лежащую на земле женщину, бодают двоих детей.
Позже выяснилось, что пострадавшие получили ушибы и легкие травмы, четырехлетняя девочка была доставлена в больницу. После оказания медицинской помощи ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Мэр города принял решение об отлове всех гулящих без надзора коров. Животных отгонят на специальную территорию, а хозяева смогут их вернуть, только оплатив штраф.
Кемерово, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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