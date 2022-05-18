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Среда, 18 мая 2022, 11:58 мск

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На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла на 3 км

Фото: pixabay

Вулкан Карымский выбросил столб пепла на три километра. Пепельный шлейф от выброса растянулся на 18 км, рассказали в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Специалисты предупредили, что при нынешней активности вулкан в любое время может выбросить столб пепла высотой до 12 км. Это может повлиять на полеты воздушных судов, передвигающихся на низкой высоте, в том числе международные рейсы.

По данным KVERT, активность Карымского изменилась во второй половине апреля. Пепловые выбросы становятся все выше: 20 апреля случились выбросы на высоту 6 и 10 км, 28 апреля – 10 км. Пепел все чаще сносит ветром на обжитые территории, хотя раньше его сдувало в сторону океана.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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