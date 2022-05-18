Годовалого мальчика убило током в Ленинградской области

Следователи в Ленинградской области возбудили уголовное дело после гибели годовалого ребенка от удара током, сообщает региональное управление СКР..

Трагедия произошла 17 мая в городе Пикалево Бокситогорского района. Согласно данным следствия, мальчик 2021 года рождения, когда мать отвлеклась, вставил в розетку отвертку и получил удар током. Спустя некоторое время ребенок скончался в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности), говорится в сообщении. Следователи устанавливают обстоятельства, при которых ребенок получил электротравму.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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