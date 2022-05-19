Площадь лесных пожаров выросла вдвое за четыре дня

Огонь охватил 41 866 га лесных массивов в России, следует из данных ФБУ «Авиалесоохрана». Площадь лесных пожаров выросла более чем в два раза по сравнению с 15 мая, когда огнем было пройдено 19 657 га.

«На полночь по московскому времени 19 мая на территории РФ действовало 97 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, в 41 866 га. Авиапожарные «Авиалесоохраны» оказывают помощь в тушении лесных пожаров Курганской, Омской областях, республиках Тыва, Бурятия, Хакасия, Красноярском крае», – сообщили в пресс-службе ведомства.

За минувшие сутки площадь лесных пожаров увеличилась на 6 736 га, накануне она составляла 35 130 га. Огонь распространяется в 16 регионах.

Самые крупные по площади лесные пожары зафиксированы в Иркутской области – 22 пожара на 18 954 га, Красноярском крае – 35 пожаров на 15 479 га. В Тыве огнем восьми пожаров охвачены 2 730 га, продолжает гореть заповедник «Убсунурская котловина» на площади 1 875 га.

Москва, Наталья Рязанова

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