ВСУ снова обстреляли Курскую область

Губернатор Курской области Роман Старовойт в четверг, 19 мая, сообщил, что украинские войска обстреляли села Алексеевка и Дроновка.

В своем тelegram-канале Старовойт написал: «В Глушковском районе снова беспокойно. Под минометный обстрел в очередной раз попало село Алексеевка, а также село Дроновка, которое находится чуть севернее Алексеевки. Ответным огнём агрессия противника была подавлена. Пострадавших и разрушений нет. Наши военные контролируют ситуацию».

Также курский губернатор пообещал помочь всем жителям поселка Тёткино, которые решат временно выехать из-за обстрелов.

«Поможем всем тем, кто пожелает временно покинуть поселок. Как я уже сообщал сегодня утром, найдем жилье и переселим. Обращайтесь в администрацию Глушковского района», – написал Роман Старовойт в тelegram-канале.

Курск, Иван Бабурин

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