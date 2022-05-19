В США неизвестный удерживает в церкви прихожан

Вооруженный огнестрельным оружием мужчина в городе Эпплтон штата Висконсин в четверг, 19 мая, захватил церковь и в течение нескольких часов удерживает там прихожан, – сообщают Известия со ссылкой на портал WBay.

По информации WBay, неизвестный вошел в церковь еще утром, затем направил оружие на прихожан, после чего забрался на крышу здания, где просидел несколько часов. К моменту приезда полиции злоумышленник сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух.

Сообщается, что в церкви, которую удерживает мужчина, по предварительным данным, находятся несколько десятков человек. Информации о жертвах или пострадавших пока нет. Известно, что правоохранители настоятельно призвали горожан избегать данного района. Прибывшая на место ЧП полиция убедила преступника вступить в переговоры.

Вашингтон, Иван Бабурин

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