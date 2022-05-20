Сибирячка расправилась с мужем на следующий день после свадьбы

Жительница Красноярского края задержана по обвинению в убийстве мужа на следующий день после свадьбы, сообщает региональное управление Следственного комитета. 43-летняя женщина попыталась свалить вину на знакомого, но под грузом улик созналась в преступлении и написала явку с повинной.

Согласно данным следствия, 16 мая в Зеленогорске супруги зарегистрировали брак, а на следующий день отмечали это событие в компании общего приятеля у себя дома. Во время застолья новобрачные поругались. Женщина взяла кухонный нож и ударила 44-летнего мужа в спину. От полученного ранения мужчина скончался на месте. В надежде избежать наказания, женщина сообщила о произошедшем в полицию, указав, что телесные повреждения ее супругу причинил их друг.

Однако следователям и сотрудникам полиции удалось установить причастность женщины к преступлению. «После предъявления подозреваемой неопровержимых улик ее причастности к содеянному, злоумышленница написала явку с повинной, сообщив об обстоятельствах произошедшего», – говорится в сообщении. Против сибирячки возбудили уголовное дело по ст. 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть») УК РФ.

Женщина задержана. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Наталья Петрова

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