В Дагестане обнаружили около 100 мертвых тюленей

Специалисты выясняют причину массовой гибели нерпы в Каспийском море. На берегу в разных районах Дагестана нашли около 100 мертвых тюленей.
Как сообщили в Северо-Кавказском межрегиональном управлении Росприроднадзора, в Дербентском районе найдено 48 трупов. Также мертвых животных обнаружили в Кировском районе Махачкалы между каналом Юзбаш и устьем реки Терек.
Среди погибших были в основном годовалые тюлени. На тушах не обнаружено физических повреждений. Вероятно, причиной смерти нерпы стала инфекция.
В Росрыболовстве полагают, что гибель тюленей связана с неблагоприятными гидрометеорологическими условиями в зимний и ранневесенний периоды.
Махачкала, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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