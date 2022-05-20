В Дагестане обнаружили около 100 мертвых тюленей

Специалисты выясняют причину массовой гибели нерпы в Каспийском море. На берегу в разных районах Дагестана нашли около 100 мертвых тюленей.

Как сообщили в Северо-Кавказском межрегиональном управлении Росприроднадзора, в Дербентском районе найдено 48 трупов. Также мертвых животных обнаружили в Кировском районе Махачкалы между каналом Юзбаш и устьем реки Терек.

Среди погибших были в основном годовалые тюлени. На тушах не обнаружено физических повреждений. Вероятно, причиной смерти нерпы стала инфекция.

В Росрыболовстве полагают, что гибель тюленей связана с неблагоприятными гидрометеорологическими условиями в зимний и ранневесенний периоды.

Махачкала, Зоя Осколкова

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