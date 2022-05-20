В Норвегии неизвестный ранил ножом четыре человека

В Норвегии при нападении преступника, вооруженного ножом, пострадали четыре человека. Об этом сообщает NRK со ссылкой правоохранителей.
Инцидент произошел в районе Нумедал провинции Бускеруд. На перекрестке неподалеку от магазина злоумышленник напал на прохожих.
На место прибыли полицейские и оцепили район. Кроме того, очевидцы сообщают о нескольких автомобилях скорой помощи и трех вертолетах экстренных служб.
По последним данным, четыре человека получили ранения, один из них находится в критическом состоянии.
Некоторые СМИ сообщили, что полиции удалось задержать подозреваемого. Однако официального подтверждения этой информации не поступало. Также нет сведений о том, что могло стать мотивом для нападения.
Осло, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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