В Норвегии неизвестный ранил ножом четыре человека

В Норвегии при нападении преступника, вооруженного ножом, пострадали четыре человека. Об этом сообщает NRK со ссылкой правоохранителей.

Инцидент произошел в районе Нумедал провинции Бускеруд. На перекрестке неподалеку от магазина злоумышленник напал на прохожих.

На место прибыли полицейские и оцепили район. Кроме того, очевидцы сообщают о нескольких автомобилях скорой помощи и трех вертолетах экстренных служб.

По последним данным, четыре человека получили ранения, один из них находится в критическом состоянии.

Некоторые СМИ сообщили, что полиции удалось задержать подозреваемого. Однако официального подтверждения этой информации не поступало. Также нет сведений о том, что могло стать мотивом для нападения.

Осло, Зоя Осколкова

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