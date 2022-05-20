В Башкирии в устроенном из мести пожаре погибли люди

В Башкирии пенсионерка из мести подожгла дом сожителя. В результате два человека погибли, еще трое отравились угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Возгорание произошло в частном доме на улице Раздольной в селе Кушнаренково ночью 19 мая. Пожарные обнаружили на месте два тела – 68-летнего хозяина дома и его 50-летнего знакомого. Еще трем жителям понадобилась медицинская помощь из-за отравления угарным газом.

В поджоге призналась 68-летняя сожительница погибшего домовладельца. Она рассказала, что в тот вечер мужчины выпивали, а ее выгнали из дома. Женщина решила пройтись и во время прогулки у нее созрел план мести. Она вернулась и начала угрожать обидчикам, а когда они уснули, подожгла одеяло на веранде и ушла к сестре.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога).

Уфа, Зоя Осколкова

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