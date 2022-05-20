Боевик батальона «Айдар»* приговорен Верховным судом ЛНР к восьми годам

Минометчик украинского националистического батальона «Айдар»* Алексей Морозов в пятницу, 20 мая, приговорен Верховным судом Луганской Народной Республики (ЛНР) к восьми годам лишения свободы, – сообщает агентство Луганскинформцентр.

Как сообщает агентство, в суде сообщили следующее: «По материалам уголовного дела, находившегося в производстве Министерства государственной безопасности ЛНР, подсудимый приговорен к восьми годам лишения свободы. Военнослужащий Украины осужден по статье Уголовного кодекса ЛНР об участии в деятельности террористической организации».

Также в Верховном суде ЛНР сообщили, что Морозов добровольно вступил в ряды 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар»* на должность номера расчета минометной батареи минометного взвода в воинском звании «старший солдат». По предоставленной в суде информации, осужденный принимал участие в боевых действиях с июня 2017 года по октябрь 2019 года.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Луганск, Иван Бабурин

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