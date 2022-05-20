Пожар в доме для беженцев парализовал работу аэропорта в Женеве

Аэропорт Женевы был вынужден приостановить работы из-за пожара, вспыхнувший в строящемся центре для беженцев. Инцидент вызвал серьезные сбои в воздушном сообщении, – швейцарское издание SRF.

Сообщается, что девять самолетов, прибытия которых ожидали в 17.00 по местному времени (18.00 мск) и позже, были перенаправлены в другие аэропорты, а отправление еще 13 лайнеров отложено.

«Загорелось строящееся здание нового центра для просителей убежища, находящееся вне периметра аэропорта. Огонь вспыхнул на последнем этаже строящегося здания. Известно, что на крыше проводились изоляционные работы», – сообщил официальный представитель аэропорта Игнас Жанра.

К горящему зданию направлены более десяти пожарных расчетов, – сообщило швейцарское издание SRF.

Женева, Иван Бабурин

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