В Германии от торнадо пострадали не менее 40 человек

По меньшей мере 40 человек пострадали в пятницу, 20 мая, в результате торнадо в федеральных землях на западе Германии, – сообщают немецкие СМИ.

В полиции города Падерборн в Северном Рейне-Вестфалии рассказали, что «от непогоды пострадали от 30 до 40 человек, десять из которых получили серьезные травмы».

«В пятницу днем от смерча осталась полоса разрушений с запада на восток прямо через центр Падерборна в направлении восточных районов города», – сообщают СМИ со ссылкой на местную полицию.

К западу от Падерборна в Липпштадте смерч повалил деревья по всему городу. Из-за сильного ветра с домов слетали крыши.

«В Трире ливни привели к тому, что улицы начали напоминать реки», – пишут местные интернет порталы.

Метеослужба ФРГ о приближающейся непогоде предупреждала несколько дней назад. Сейчас грозовой фронт смещается на север, в центр страны. Ущерб, который понесли федеральные земли на западе страны в пятницу, 20 мая, оценивается в несколько миллионов евро.

Берлин, Иван Бабурин

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