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Понедельник, 23 мая 2022, 13:11 мск

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На Эльбрусе 25 спасателей не выходят на связь

Фото: Pixabay

На Эльбрусе группа спасателей перестала выходить на связь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Группа спасателей МЧС из 25 человек проводила эвакуацию четырех туристов. Плохие погодные условия вынудили группу разделиться.

Когда спасатели прибыли на восточную вершину Эльбруса на вертолете, винтокрылая машина вышла из строя. «Предположительное местоположение спасателей и туристов известно», – сказал собеседник агентства.

Три группы спасателей находятся в спасательных приютах, угрозы их жизни нет. Еще 11 человек и четверо туристов, предположительно, могут быть в хижине на высоте 5 400 м. При улучшении погодных условий к ним с высоты 3 800 м выйдут на помощь еще 12 спасателей.

Нальчик, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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