В Ингушетии брат украденной невесты убил жениха-похитителя

В Ингушетии расследуют убийство местного жителя. По версии правоохранителей, мужчину застрелил брат похищенной с целью женитьбы девушки. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Тело 29-летнего жителя республики обнаружили ночью 19 мая. Мужчина скончался от огнестрельных ранений головы и туловища. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следователи изучили улики и по горячим следам задержали подозреваемого. Установлено, что преступление совершено в связи с похищением потерпевшим с целью вступления в брак сестры подозреваемого.

В Ингушетии до сих пор крадут невест, хотя по российским законам похитителям грозит уголовная ответственность. Кроме того, власти и духовные лидеры республики приняли решение штрафовать молодых людей, похищающих девушек для вступления в брак, а также их сообщников.

Магас, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»