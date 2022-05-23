В Астрахани священник сбил девушку на пешеходном переходе

В Астрахани автомобиль сбил 22-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе. За рулем был священнослужитель. От прохождения медосвидетельствования он отказался.
Авария произошла на Началовское Шоссе, сообщили в регионально управлении МВД. «В результате ДТП пешеход получила различные травмы и госпитализирована в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.
В отношении водителя возбудили два административных дела – за нарушение правил дорожного движения, повлекшего причинение вреда здоровью потерпевшему, и отказ от медицинского освидетельствования.
«В связи с отсутствием необходимой дорожной разметки в зоне ДТП госавтоинспекторами составлен акт недостатков улично-дорожной сети», – добавили в полиции.
Астрахань, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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