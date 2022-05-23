В Забайкалье три школьника пострадали при обрушении потолка аварийного дома

В Забайкалье три школьника получили травмы при обрушении потолка в аварийном здании. Об этом сообщает региональное управление СКР.
Инцидент произошел в поселке Чернышевск. Несколько детей играли в здании 1939 года постройки. В какой-то момент на мальчишек рухнула часть потолочного перекрытия. В результате пострадали три школьника.
«Должностные лица местной администрации не предприняли мер к организации охраны аварийного дома и недопущению проникновения туда посторонних лиц», – говорится в сообщении ведомства.
В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
Чита, Зоя Осколкова
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