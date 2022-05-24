В Ростовской области ФСБ поймала готовившего теракты в школах подростка

Сотрудники ФСБ задержали подростка, признавшегося в подготовке терактов и вербовке сторонников для запрещенных в России «Азова» и «Донбасса». Подозреваемый успел побывать в Татарстане и, предположительно, Перми, сообщили «Вести.Дон».

Подозреваемый рассказал, что вербовал сторонников через Интернет. А с января искал подельников для организации терактов в российских школах. За плату он готов был убивать школьников в духе Колумбайна. Но его планы прервала военная спецоперация. Под видом беженца он пытался перейти границу, и его задержали сотрудники спецслужб.

«Он рассказал, что по заданию СБУ вербовал молодых людей в «Азов» через интернет. Так было завербовано около 800 человек. По его словам, задачей было найти школьников, готовых совершать теракты в учебных заведениях», – рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее в Махачкале в ходе контртеррористической операции уничтожены двое боевиков, готовивших теракт на одном из объектов энергетики города.

Ростов-на-Дону, Наталья Рязанова

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