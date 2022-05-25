Ребенок случайно застрелил одноклассника в Красноярском крае

В Красноярском крае 10-летний мальчик случайно выстрелил в ровесника из карабина и смертельно ранил его. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. Прокуратура проводит проверку.

Инцидент произошел 24 мая в поселке Стрелка города Лесосибирска. Согласно данным следствия, ребенок достал из сейфа, хранящегося в гараже, отцовский карабин, чтобы показать его однокласснику, и по неосторожности выстрели в сторону, где находился его друг. Пуля попала мальчику в живот. Ребенка доставили в фельдшерский пункт, где мальчик скончался, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия). Прокурор передал дело для дальнейшего расследования в следственный отдел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Позже в связи с гибелью мальчика было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Прокуратура Лесосибирска организовала проверку, «в ходе которой будет дана оценка причин и условий, способствующих совершению преступления», говорится в сообщении краевой прокуратуры.

Красноярск, Наталья Петрова

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