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Среда, 25 мая 2022, 12:03 мск

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На Кубани подозреваемый при проведении обыска подстрелил полицейского

Фото: pixabay

В Краснодарском крае полицейский был ранен при проведении обыска. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Инцидент произошел в городе Крымске. В рамках расследования уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины у него в доме сотрудниками полиции проводился обыск. Фигурант забаррикадировался и стал угрожать полицейским применением оружия.

На место прибыл наряд полицейских патрульно-постовой службы. Когда стражи порядка обратились к хозяину дома, тот в ответ открыл огонь через окно и ранил инспектора ППС. Полицейского доставили в больницу с травмами обеих рук.

«Ответным огнем злоумышленник был ликвидирован», – рассказали в Следственном комитете.

Уголовное дело возбуждено о посягательстве на жизнь сотрудника полиции (ст. 317 УК РФ).

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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