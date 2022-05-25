На Кубани подозреваемый при проведении обыска подстрелил полицейского

В Краснодарском крае полицейский был ранен при проведении обыска. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Инцидент произошел в городе Крымске. В рамках расследования уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины у него в доме сотрудниками полиции проводился обыск. Фигурант забаррикадировался и стал угрожать полицейским применением оружия.

На место прибыл наряд полицейских патрульно-постовой службы. Когда стражи порядка обратились к хозяину дома, тот в ответ открыл огонь через окно и ранил инспектора ППС. Полицейского доставили в больницу с травмами обеих рук.

«Ответным огнем злоумышленник был ликвидирован», – рассказали в Следственном комитете.

Уголовное дело возбуждено о посягательстве на жизнь сотрудника полиции (ст. 317 УК РФ).

Краснодар, Зоя Осколкова

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