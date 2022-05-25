В Ленинградской области гражданку Австралии обвинили в насилии над дочерью

Следственный комитет возбудил уголовное дело о насилии над ребенком. Девятилетняя девочка пострадала от собственной матери. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В настоящее время дочь, имеющая гражданство Австралии и России, проживает с отцом в Ленинградской области. Ее мать австралийка придерживается нетрадиционных семейных отношений. По данным следствия, женщина причиняла своими действиями ребенку моральные и физические страдания.

Все материалы по этому делу были переданы в Главное следственное управление СКР. Ход расследования взял под контроль председатель СК Александр Бастрыкин.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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