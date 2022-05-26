Выпускница и две учительницы подрались на Последнем звонке

Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта между выпускницей и двумя учителями средней школы поселка Дунай в Приморском крае, переросшего в драку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Инцидент произошел во время празднования Последнего звонка, следует из информации в соцсетях. У одной из выпускниц возник конфликт с учительницей истории и еще одним педагогом, который превратился в потасовку.

По данным полиции, 41-летняя мать семнадцатилетней одиннадцатиклассницы обратилась с заявлением о нанесении телесных повреждений ее дочери двумя женщинами. Позднее в правоохранительные органы поступили встречные заявления на противоправные действия ученицы от работников школы 35 и 36 лет, сообщили в полицейском главке.

В настоящее время проводится проверка по факту драки, выясняются все обстоятельств произошедшего. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят профилактическую работу с несовершеннолетней и ее семьей, уточняет ТАСС.

Владивосток, Наталья Петрова

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