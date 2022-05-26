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Четверг, 26 мая 2022, 12:38 мск

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В Омске двое маленьких детей подожгли диван и погибли

В Омске при пожаре погибли два брата возрастом один и два года. Малыши остались дома без надзора и подожгли диван. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Инцидент произошел накануне вечером. В пожарную службу позвонили соседи. Возгорание возникло на первом этаже дома в спальном районе города. В этом время в квартире находились двое маленьких детей без присмотра взрослых.

К приезду пожарных жильцы смогли потушить пламя подручными средствами. «Горели вещи домашнего обихода на площади два квадратных метра. Несмотря на незначительные повреждения, данный пожар стал причиной гибели двоих несовершеннолетних», – говорится в сообщении МЧС.

Региональное управление Следственного комитета проводит проверку по факту гибели детей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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