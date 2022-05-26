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Четверг, 26 мая 2022, 14:13 мск

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Житель Забайкалья ворвался с оружием на территорию школы

Житель Забайкальского края ворвался на территорию школы и угрожал детям оружием. Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Как сообщили в региональном управлении СКР, инцидент произошел 23 мая в поселке Агинское. Пьяный местный житель ворвался на территорию общеобразовательной школы, выражался нецензурной бранью и угрожал нескольким ученикам предметом, похожим на пистолет.

Прибывшие на место правоохранители задержали дебошира и поместили под стражу на двое суток. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в школу во время репетиции выпускного вечера. При себе у него был пневматический пистолет. Отмечается, что он и ранее появлялся на территории школы и вел себя агрессивно.

Чита, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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