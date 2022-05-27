Автора эссе «Как убить мужа» признали виновной в убийстве супруга

71-летняя писательница Нэнси Крэмптон-Брофи из Портленда была обвинена в убийстве своего мужа еще в августе 2018 года. Теперь присяжные из 12 человек единогласно признали ее вину. Крэмптон-Брофи – автор таких романов, как «Плохой муж», «Плохой герой» и «Плохой брат». Она также написала эссе под названием «Как убить мужа».

Как сообщает New York Times, присяжным в штате Орегон, США, потребовалось всего восемь часов, чтобы вынести вердикт, согласно которому 69-летний Дэниел Брофи был застрелен в июне 2018 года своей женой.

Прокуратура заявила, что мотивом убийства стало получение Крэмптон-Брофи полиса страхования жизни ее мужа на 1,4 миллиона долларов.

Амерканская писательница обвинения отвергает. Она объяснила кадры с камеры наблюдения, которые засняли ее на месте происшествия, тем, что она искала вдохновение для своего будущего романа. Однако она также заявила, что не помнит своего присутствия на месте преступления.

У Крэмптон-Брофи было то же оружие, которым был убит ее муж. Она купила его за несколько месяцев до убийства, но оно таинственным образом исчезло во время следствия и до сих пор не найдено полицией. По словам Крэмптон-Брофи, огнестрельное оружие она также купила для исследования своего романа.

«У нее был хорошо продуманный план. У нее была возможность совершить это убийство. Она была единственной, у кого был мотив. Нэнси – единственный человек, который мог совершить это преступление», – заявил окружной прокурор Шон Оверстрит.

Писательница находится под стражей с сентября 2018 года, ей грозит пожизненный срок за убийство второй степени. Она должна дождаться окончательного вердикта до 13 июня. Однако, по словам ее адвоката Лизы Максфилд, она намерена обжаловать вердикт присяжных.

Прага, Елена Васильева

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