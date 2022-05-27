В Сочи петербурженка бросила четырех малышей на улице и исчезла

Сотрудники полиции нашли на улице в Сочи четырех детей в возрасте от года до трех лет. Малыши были на игровой площадке без присмотра взрослых, полиция занялась розыском родителей.

«Сотрудники полиции установили личность из матери. Ее дома не оказалось. На место вызвали бригаду скорой помощи, детей отвезли в больницу», – рассказали в ГУМВД России по Краснодарскому краю.

Позже днем на одной из улиц в Центральном районе Сочи нашли пьяную 35-летнюю женщину. В отделении стало ясно, что приезжая из Санкт-Петербурга и есть мать брошенных без присмотра детей.

Материалы проверки переданы в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Сочи, Наталья Рязанова

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