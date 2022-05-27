В Сибири медведь повредил технику на площадке по добыче нефти

В Томской области медведь забрался на площадку по добыче нефти и повредил инфраструктуру. Зверя пришлось застрелить. Об этом сообщает «Интерфакс».
Косолапый забрел на территорию одного из нефтяных месторождений и начал ломать оборудование. Он свернул манометр на одной из труб, оттуда на него полились нефтепродукты. После этого медведь запутался в проволоке.
Работники месторождения вызвали охотоведа с охотником, которые приехали из Нового Васюгана и застрелили животное.
Томск, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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