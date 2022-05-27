Бывшего канцлера Германии обокрали

В Германии были украдены несколько картин бывшего канцлера Герхарда Шредера. Политик обратился в полицию. Об этом пишет журнал Stern.

По данным издания, произведения искусства висели в коридоре перед бюро экс-канцлера на протяжении 16 лет. Неизвестные похитили китайскую картину-графику и две деревянные гравюры художника Уве Бремера. Стоимость украденных ценностей не называется.

Из соображений безопасности другие картины сняли и спрятали. Кроме того, сотрудники заявили, что предпринимают меры предосторожности, в частности, запирают двери. Они сообщили, что ранее была украдена табличка с названием офиса.

Напомним, комитет бундестага по бюджету принял решение лишить бывшего канцлера некоторых офисных помещений. При этом другие привилегии, такие как пенсия и охрана, за ним сохранили.

Берлин, Зоя Осколкова

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