Полицейские узнали об ограблении, обнаружив свои вещи при обыске

В Новой Зеландии полицейские во время обыска обнаружили собственные вещи. До этого момента стражи порядка даже не знали, что их ограбили. Об этом сообщает 1News.

Оперативники проводили обыск в ходе расследования дела об убийстве. Они обнаружили документы, которые должны были быть уничтожены, и перцовый баллончик с истекшим сроком годности.

Выяснилось, что эти вещи были украдены из бывшего Центрального полицейского участка Окленда. О краже стало известно только во время обыска.

По данным правоохранителей, в участок пробрался 41-летний мужчина и взял документы. Подозреваемого задержали. Его обвиняют в краже со взломом. У него также обнаружили инструменты, которые он использовал для проникновения в помещение.

Веллингтон, Зоя Осколкова

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