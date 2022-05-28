В Бурятии 39 человек отравились на Последнем звонке

Порядка 39 человек обратились за медицинской помощью после чаепития в честь Последнего звонка в бурятской школе-интернате. Среди отравившихся есть среднетяжелые пациенты.

Чаепитие для воспитанников 9 и 11 классов состоялось 25 мая в Новоселенгинской школе-интернате. На столе были магазинные салаты и закуски, а горячие блюда приготовили в местной школьной столовой. После чаепития большинство детей и взрослых почувствовали недомогание.

«26 и 27 мая в Гусиноозерскую районную больницу в связи с острой кишечной инфекцией обратились 16 детей, 1 подросток и 14 взрослых местных жителей, которые после осмотра госпитализированы с диагнозом «сальмонеллез», – рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

Сейчас в больнице находятся уже 39 человек, сообщил глава республики Алексей Цыденов. На место происшествия бригада инфекционистов Роспотребнадзора.

«Всего госпитализировано 39 человек. Пациентам обеспечено необходимое лечение. Все заболевшие со средней и легкой степенью. Контактные лица находятся под наблюдением медработников», – написал губернатор в телеграм-канале.

СКР проводит доследственную проверку. Прокуратура изучает обстоятельства инцидента для оценки соблюдения руководством школы санитарно-эпидемиологических норм, законодательства об образовании и охране здоровья детей.

Гусиноозерск, Наталья Рязанова

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