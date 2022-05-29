В Ростовской области женщина и двое детей стали жертвами пожара

Женщина с двумя детьми погибли при пожаре в Волгодонском районе Ростовской области. Прокуратура проводит проверку, а следователи уже возбудил уголовное дело.

Дом на хуторе Мокросоленый загорелся около 04:00 часов утра 29 мая, на полную ликвидацию огня потребовалось два часа, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«После тушения пожара нашли тела 32-летней женщины, ее сына 13 и дочери четырех лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», – говорится в сообщении управления Следственного комитета по Ростовской области.

Для установления причин пожара следователи назначат пожаро-техническую экспертизу, а для установления причин смерти – судебно-медицинскую. Прокуратура проводит собственную проверку инцидента.

Ростов-на-Дону, Наталья Рязанова

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