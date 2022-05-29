В Казани теплоход сел на мель: восемь пассажиров пострадали, капитан – под следствием

Прогулочный теплоход «Восход-51» сел на мель на Волге в районе порта Казань. Восемь человек получили различные травмы, один доставлен в больницу. Следователи возбудили уголовное дело в отношении капитана, вставшего за штурвал пьяным.

Инцидент случился около 09:05 при выходе судна из порта Казани. Теплоход вез на остров Свияжск 30 человек, в их числе двух детей. Теплоходы «Москва 160» и «Альметьевск» перевезли на берег всех пассажиров и занялись снятием «Восхода» с мели, рассказали в ГУМЧС России по Татарстану.

«В результате сильного толчка восемь пассажиров получили телесные повреждения. В отношении капитана возбуждено уголовное дело об оказании услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК РФ)», – говорится в сообщении Центрального межрегионального СУ на транспорте Следственного комитета.

Специалисты выявили признаки опьянения у капитана теплохода.

В региональном минздраве добавили, что госпитализирован один человек, остальных отправили на амбулаторное лечение.

Казань, Наталья Рязанова

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