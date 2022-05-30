Муж Ненси Пелоси арестован за пьяное вождение

Муж спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Пол Пелоси был арестован в Калифорнии за вождение в нетрезвом виде.

Об этом сообщает сайт Tmz, отмечая, что Пол Пелоси был арестован незадолго до полуночи в округе Напа.

Залог за его освобождение был установлен в размере 5000 долларов.

Спикера палаты не было с мужем в момент задержания. «Спикер не комментирует частные события, произошедшие во время ее пребывания на восточном побережье США», – рассказал представитель политика. Арест 82-летнего Пола Пелоси в Калифорнии был им подтвержден.

Отмечается, что Нэнси Пелоси после задержания мужа выступила в Университете Брауна и Род-Айленде. Нэнси Пелоси замужем за Полом Пелоси с 1963 года – они познакомились в Джорджтаунском университете.

Вашингтон, Елена Васильева

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