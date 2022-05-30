Нетрезвый водитель без прав насмерть сбил двоих детей под Оренбургом

Пьяный водитель без прав сбил насмерть двоих детей в селе Нижнеозерное Оренбургской области. По факту гибели несовершеннолетних возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. В суд направлено ходатайство об аресте водителя.

Смертельное ДТП произошло вечером 28 мая. Пьяный мужчина ехал по населенному пункту на автомобиле Volkswagen на высокой скорости, не включив фары. В какой-то момент водитель не справился с управлением и врезался в остановившийся на проезжей части дороги питбайк с двумя школьниками. В результате столкновения мальчики 8 и 11 лет получили тяжелые травмы и скончались в машине скорой помощи по пути в больницу.

Как отметили в СКР, детей сбил мужчина, не имевший водительских прав. Он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и ехал с превышением скорости.

В отношении 24-летнего жителя Илекского района Оренбургской области возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Ему уже предъявлено обвинение. Следователи направили в суд ходатайство для избрания обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Оренбург, Наталья Петрова

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