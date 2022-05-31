В США один человек погиб, 11 оказались в больнице из-за перевернувшейся лодки

Восемь взрослых и пять детей пострадали в результате несчастного случая на отдыхе в США. Лодка перевернулась и все они оказались в ледяной воде.
Компания американцев отправилась на пикник в природный парк Лейк-Пуэбло в штате Колорадо. 13 человек отправились кататься на лодке по озеру, но из-за сильного ветра судно перевернулось.
Одна женщина погибла на месте, мужчина пропал без вести, его тело до сих пор ищут спасатели. Глубина озера достигает 30 метров, что осложняет поиски.
Остальных доставили в больницу с переохлаждением. Один ребенок так сильно пострадал, что для его транспортировки вызвали вертолет, передает Associated Press.
Вашингтон, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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