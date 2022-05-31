В аэропорту вместо информации о рейсах показали порно

В бразильском аэропорту Сантос-Дюмон в Рио-де-Жанейро пассажирам показывали порнографические видео вместо информации о рейсах. Как пишет агентство AP, в соцсетях появились видео, на которых пассажиры в аэропорту смеются, закрывают глаза детям или просто стоят ошарашенные. Экраны высотой около двух метров установлены повсюду в аэропорту, названном в честь бразильского пионера авиации Альберта Сантоса Дюмона.

Компания Infraero, сотрудничающая с бразильскими аэропортами, опубликовала заявление о том, что экранами в аэропортах, где обычно транслируется реклама и информация о рейсах, управляет внешняя компания. Сообщается, что она предупредила аэропорт о проблеме и выключила зараженные экраны до того, как вопрос с прекращением трансляции пикантных видео был решен. Сообщается также, что порно появилось на экранах благодаря вмешательству хакеров-шантажистов.

Москва, Елена Васильева

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