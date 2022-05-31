В Северодонецке подорвана ёмкость с химикатами

Посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник во вторник, 31 мая, сообщил, что на комбинате «Азот» в Северодонецке подорвана ёмкость с химикатами, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Мирошник написал: «На химкомбинате «Азот» подорвали емкость с химикатами. Предварительно, это азотная кислота. Территория завода еще контролируется формированиями украинского режима».

Луганск, Иван Бабурин

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