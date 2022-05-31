В одном из университетов США произошла стрельба. Один человек погиб

В США в результате стрельбы во на территории университета в Новом Орлеане (штат Луизиана), вторник, 31 мая, двое человек получили ранения, один погиб. Подозреваемый задержан, – сообщают СМИ.

В Twitter местная полиция сообщила: «Ведется расследование инцидента со стрельбой в кампусе Университета Ксавье. По предварительной информации, трое пострадавших с огнестрельными ранениями доставлены в местную больницу бригадой скорой помощи. Подозреваемый был задержан стражами порядка на месте происшествия».

В свою очередь, телеканал Fox News со ссылкой на представителя правоохранительных органов сообщил, что одна из трех пострадавших, пожилая женщина, умерла.

«Травмы других пострадавших не представляют угрозы для жизни», – сообщил телеканал.

Вашингтон, Иван Бабурин

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