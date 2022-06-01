В Татарстане пилот самодельного мотодельтаплана погиб при крушении

В Татарстане разбился легкомоторный самодельный летательный аппарат. Пилот скончался на месте. Об этом сообщает центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Авария произошла утром вблизи Елабуги. Мотодельтаплан обрабатывал поля. Летательной машиной управлял мужчина 1956 года рождения.

В результате жесткой посадки аппарат полностью разрушился, а пилот скончался от полученных травм.

У следствия есть три версии причин ЧП: ошибка пилотирования при выполнении маневрирования, отказ самодельной техники, а также неблагоприятные погодные условия.

Казань, Зоя Осколкова

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