На нефтебазе в Башкирии прогремел взрыв

На нефтебазе в Башкирии взорвался резервуар. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

По данным ведомства, ЧП произошло в Белорецком районе. О хлопке газовоздушной смеси в пустом резервуаре сообщили сотрудники нефтебазы в селе Железнодорожный.

В результате пострадали трое мужчин, а также произошла деформация резервуара. Отмечается, что населенные пункты и предприятия не попадают в зону возможного воздействия.

На место прибыли сотрудники экстренных служб, проводятся аварийно-спасательные работы.

Уфа, Зоя Осколкова

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