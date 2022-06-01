На нефтебазе в Башкирии прогремел взрыв

На нефтебазе в Башкирии взорвался резервуар. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.
По данным ведомства, ЧП произошло в Белорецком районе. О хлопке газовоздушной смеси в пустом резервуаре сообщили сотрудники нефтебазы в селе Железнодорожный.
В результате пострадали трое мужчин, а также произошла деформация резервуара. Отмечается, что населенные пункты и предприятия не попадают в зону возможного воздействия.
На место прибыли сотрудники экстренных служб, проводятся аварийно-спасательные работы.
Уфа, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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