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NewDayNews.ru

Среда, 1 июня 2022, 22:02 мск

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Под обстрелом со стороны Украины в Святогорской Лавре погибли три священника

В результате обстрела в Донецкой народной республике (ДНР) в среду, 1 июня, погибли три священнослужителя Святогорской Лавры, еще трое были ранены, – сообщает сайт канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

В сообщении на сайте УПЦ говорится: «При обстреле погибли благочинный Лавры архимандрит Галактион, монах Аристоклий, черница Варвара. Ранения получили иеромонахи Иоасаф и Амфилохий, а также иеродиакон Алипий».

Сообщается также, что во время обстрела со стороны Украины пострадали третий и четвертый монашеские корпуса Святогорской Свято-Успенской Лавры.

Донецк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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