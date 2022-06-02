В Астрахани произошел пожар в торговом центре

В Астрахани произошло возгорание в торговом центре «Айсберг». Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
Сообщение о пожаре поступило около восьми утра. Горел ТЦ, расположенный на улице Победы.
«Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара», – говорится в сообщении. Пламя ликвидируют 36 человек личного состава МЧС и 13 единиц техники.
Из здания эвакуированы два человека. Медицинская помощь им не понадобилась.
Астрахань, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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