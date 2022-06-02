В Кузбассе в аварии с рейсовым автобусом пострадали 13 человек

В Кемеровской области рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. В результате пострадали 13 человек.
ДТП произошло на федеральной трассе «Сибирь», рассказал РИА «Новости» источник в экстренных службах региона. Микроавтобус, перевозивший пассажиров из Новосибирска в Кемерово, столкнулся с грузовым автомобилем в Топкинском районе.
«По предварительным данным, пострадали 13 человек», – сказал собеседник агентства.
На месте работают экстренные службы и правоохранительные органы, причины аварии выясняются.
Кемерово, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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