В Кузбассе в аварии с рейсовым автобусом пострадали 13 человек

В Кемеровской области рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. В результате пострадали 13 человек.

ДТП произошло на федеральной трассе «Сибирь», рассказал РИА «Новости» источник в экстренных службах региона. Микроавтобус, перевозивший пассажиров из Новосибирска в Кемерово, столкнулся с грузовым автомобилем в Топкинском районе.

«По предварительным данным, пострадали 13 человек», – сказал собеседник агентства.

На месте работают экстренные службы и правоохранительные органы, причины аварии выясняются.

Кемерово, Зоя Осколкова

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