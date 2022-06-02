Петербурженка обвинила в домогательстве запрещавшего ей курить отца

Жительница Ленинградской области пожаловалась в полицию на бывшего мужа, якобы пристававшего к их общей дочери. 14-летняя девочка обвинила родителя за его недовольство тем, что дочь курит.

Школьница заявила матери, что не хочет жить с отцом, потому что родитель якобы намекал на половую связь и пытался трогать ее за интимные места. Женщина написала заявление на бывшего мужа.

Полиция доставила мужчину в отделение для допроса. Выяснилось, что причина скандалов между отцом и дочерью – вредная привычка: отец ругался, что дочь начала курить. Женщина забрала заявление и попросила правоохранителей не докучать ее бывшему супругу, пишет «Комсомольская правда».

По инциденту проводится комплексная проверка.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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