В ДТП с автобусом в Подмосковье пострадали десять человек

Пресс-служба Московского главка ГИБДД в четверг, 2 июня, сообщила, что пассажирский автобус врезался в остановку общественного транспорта в подмосковных Химках, есть пострадавшие.

В ведомстве также сообщили, что в результате происшествия пострадали десять пассажиров, все они госпитализированы в медучреждения. Всего на момент ДТП в салоне автобуса было 20 пассажиров. Находившиеся на остановке люди не пострадали.

«Сегодня на 22 километре Ленинградского шоссе водитель пассажирского автобуса совершил наезд на остановку общественного транспорта. По предварительным данным, водителю стало плохо и он потерял сознание» – сказали в пресс-службе Московского главка ГИБДД

Москва, Иван Бабурин

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