В Новосибирской области мальчика убило футбольными воротами

Упавшие футбольные ворота насмерть придавили 14-летнего подростка в селе Улыбино Новосибирской области. По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Согласно данным следствия, 2 июня школьник вместе с друзьями отправился на стадион спорткомплекса села Улыбино поиграть в футбол. После окончания игры подросток стал выполнять гимнастические упражнения на игровых незакрепленных воротах. В какой-то момент ворота перевернулись и упали на мальчика. От полученных травм школьник умер на месте происшествия.

В связи с гибелью подростка возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначен ряд необходимых экспертиз.

Ранее упавшие футбольные ворота серьезно травмировали 13-летнего подростка в Красноярске. По версии следствия, пострадавший школьник во время игры в футбол повис на металлической перекладине ворот для мини-футбола и гандбола, которые опрокинулись и упали на мальчика. Ворота в нарушение требований к оборудованию для спортивных игр не были надлежащим образом закреплены. Подросток помещен в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое. Расследование инцидента ведется по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Новосибирск, Наталья Петрова

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